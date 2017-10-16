В "Монако" поддержали идею закрывать трансферный рынок перед стартом всех чемпионатов

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В "Монако" поддержали идею закрывать трансферный рынок перед стартом всех чемпионатовВице-президент "Монако" Вадим Васильев считает, что все европейские страны должны закрывать трансферное окно к началу сезона.

"Мы все заботимся об игре, поэтому нужно закрывать трансферный рынок перед стартом всех чемпионатов. Вы видели, какой стресс был вокруг Коутиньо и "Барселоны". У нас была такая же ситуация с Мбаппе, Лемаром, Фабиньо, и эти истории не имеет отношения к честной конкуренции в спорте. 

АПЛ приняла решение, но так должно быть везде, ФИФА нужно обозначить свою позицию по этому поводу. Общаясь со своими коллегами из других стран, я вижу поддержку, так как ситуация вышла из-под контроля и стала безумной", - сказал он. 

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