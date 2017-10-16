В "Монако" поддержали идею закрывать трансферный рынок перед стартом всех чемпионатов
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев считает, что все европейские страны должны закрывать трансферное окно к началу сезона.
"Мы все заботимся об игре, поэтому нужно закрывать трансферный рынок перед стартом всех чемпионатов. Вы видели, какой стресс был вокруг Коутиньо и "Барселоны". У нас была такая же ситуация с Мбаппе, Лемаром, Фабиньо, и эти истории не имеет отношения к честной конкуренции в спорте.
АПЛ приняла решение, но так должно быть везде, ФИФА нужно обозначить свою позицию по этому поводу. Общаясь со своими коллегами из других стран, я вижу поддержку, так как ситуация вышла из-под контроля и стала безумной", - сказал он.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|9
|25
|2
|Монако
|9
|19
|3
|Сент-Этьен
|9
|17
|4
|Марсель
|9
|17
|5
|Нант
|9
|17
|6
|Лион
|9
|16
|7
|Бордо
|9
|16
|8
|ФК Кан
|9
|15
|9
|Генгам
|9
|13
|10
|Анжер
|9
|12
|11
|Монпелье
|9
|12
|12
|Труа
|9
|12
|13
|Тулуза
|9
|11
|14
|Ницца
|9
|10
|15
|Ренн
|9
|6
|16
|Лилль
|8
|6
|17
|Амьен
|8
|6
|18
|Страсбур
|9
|6
|19
|Дижон
|9
|6
|20
|Метц
|9
|3