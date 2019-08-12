В "Монако" появится должность технического директора. Уже известно, кто ее займет
Ольга Дементьева станет первым техническим директором "Монако".
Отметим, что клуб затеял реорганизацию спортивного отдела и только учредил эту должность.
"Дементьева находится в структуре клуба с 2012 года. Ранее она занимала много разных должностей, одна из них глава административного отдела. Должность технического директора подразумевает, что Дементьева будет в ответе за медицинский штаб клуба", - заявили в клубе.
Также сообщается, что с 1 сентября главным врачом "Монако" станет Луис Тиль-Перес.
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