В "Монако" рассказали о будущем Лемара
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал о будущем полузащитника Тома Лемар.
По его словам, хавбек не сменит клуб во время зимнего трансферного окна.
"Лемар на сто процентов останется в "Монако" до конца сезона. Это случится, даже если "Ливерпуль" или "Арсенал" сделают нам очень щедрое предложение. Мы откажемся, потому что у нас есть определенные цели. "Монако" не добьется успеха без таких игроков, как он", - сказал функционер.
В текущем сезоне Лемар сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре голевые передачи.
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|Монако
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|Нант
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|Ницца
|23
|34
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|Монпелье
|23
|31
|8
|Ренн
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|23
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|Генгам
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|Дижон
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|Амьен
|23
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|Лилль
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|Труа
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|24
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|Тулуза
|23
|23
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