В "Монако" рассказали о будущем Лемара

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В "Монако" рассказали о будущем ЛемараВице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал о будущем полузащитника Тома Лемар.

По его словам, хавбек не сменит клуб во время зимнего трансферного окна.

"Лемар на сто процентов останется в "Монако" до конца сезона. Это случится, даже если "Ливерпуль" или "Арсенал" сделают нам очень щедрое предложение. Мы откажемся, потому что у нас есть определенные цели. "Монако" не добьется успеха без таких игроков, как он", - сказал функционер.

В текущем сезоне Лемар сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре голевые передачи.

Читайте: "Ливерпуль" переключил внимание с Лемара на другого вингера "Монако" | http://soccernews.ru

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