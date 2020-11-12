В "Монако" сообщили, что хотят сохранить Головина

Спортивный директор "Монако" Пол Митчелл заявил, что клуб намерен сохранить хавбека Александра Головина.

По мнению функционера, у россиянина еще есть потенциал для роста.

"Трансфер Головина был до моего прихода. Это отличный футболист, зарекомендовавший себя на международном уровне. Мы хотим сохранить его, Головин хорошо встроен в команду. Сейчас он на пике, но у него еще есть потенциал для роста", - сказал Митчелл на конференции "Селекция в современном футболе", организованной РФС.

24-летний футболист в этом сезоне провел две встречи за "Монако", сделав 1 ассист.

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