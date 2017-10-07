В московском "Динамо" объяснили причины отставки Калитвинцева

Теги динамо москваюрий калитвинцев

В московском "Динамо" объяснили причины отставки Калитвинцева

Генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев назвал причины увольнения главного тренера команды Юрия Калитвинцева.

"У нас состоялась рабочая встреча с Юрием Калитвинцевым, на которой мы, обсудив ситуацию, пришли к обоюдному решению, что для дальнейшего успешного выступления "Динамо" в РФПЛ необходимы те кадровые решения, которые сегодня озвучены клубом" - сказал Муравьев.

Отметим, что по итогам 12 туров "Динамо" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 10 очков.

Не пропустите: Широков получит должность в московском "Динамо". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 9-го тура

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 9-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Спартак Москва 12 17
6 Ахмат 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Рубин 12 14
11 Арсенал Тула 12 14
12 Уфа 12 14
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 12 10
16 Анжи 12 9
Полная таблица

топ-5 тегов