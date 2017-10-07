В московском "Динамо" объяснили причины отставки Калитвинцева

Генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев назвал причины увольнения главного тренера команды Юрия Калитвинцева.

"У нас состоялась рабочая встреча с Юрием Калитвинцевым, на которой мы, обсудив ситуацию, пришли к обоюдному решению, что для дальнейшего успешного выступления "Динамо" в РФПЛ необходимы те кадровые решения, которые сегодня озвучены клубом" - сказал Муравьев.

Отметим, что по итогам 12 туров "Динамо" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 10 очков.

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