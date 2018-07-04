В Москве для просмотра матча Россия - Хорватия могут оборудовать ещё одну фан-зону

Теги россияхорватияспартак москва

В Москве для просмотра матча Россия - Хорватия могут оборудовать ещё одну фан-зону

В Москве для просмотра четвертьфинального матча ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии могут оборудовать ещё одну фан-зону.

Она может появиться возле стадиона "Спартака" - "Открытие Арены".

Напомним, что сейчас в российской столице функционирует одна фан-зона - на Воробьёвых горах.

Матч Россия - Хорватия состоится 7 июля в Сочи. 

Не пропустите: Названы самые популярные фан-зоны ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов