В Москве для просмотра матча Россия - Хорватия могут оборудовать ещё одну фан-зону

В Москве для просмотра четвертьфинального матча ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии могут оборудовать ещё одну фан-зону.

Она может появиться возле стадиона "Спартака" - "Открытие Арены".

Напомним, что сейчас в российской столице функционирует одна фан-зона - на Воробьёвых горах.

Матч Россия - Хорватия состоится 7 июля в Сочи.

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