В Москве формируют новый клуб "Москоу Сити"
По сообщениям СМИ, в Москве формируется новый футбольный клуб "Москоу Сити".
Известно, что сейчас клуб уже комплектует состав, а летом 2020 года клуб подаст заявку на участие в ПФЛ.
Отмечается, что основными делами клуба занимается бизнесмен Арам Габрелян, которого ранее связывали с "Арарат-Москва".
Напомним, что на данный момент в ПФЛ есть четыре московских клуба - "Арарат-Москва", "Велес", "Казанка" и "Строгино".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8