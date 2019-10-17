В Москве формируют новый клуб "Москоу Сити"

Теги кубок пфл – второй дивизион

В Москве формируют новый клуб "Москоу Сити"

По сообщениям СМИ, в Москве формируется новый футбольный клуб "Москоу Сити".

Известно, что сейчас клуб уже комплектует состав, а летом 2020 года клуб подаст заявку на участие в ПФЛ.

Отмечается, что основными делами клуба занимается бизнесмен Арам Габрелян, которого ранее связывали с "Арарат-Москва".

Напомним, что на данный момент в ПФЛ есть четыре московских клуба - "Арарат-Москва", "Велес", "Казанка" и "Строгино".

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