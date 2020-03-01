В Москве футболиста с коронавирусом поместили в общую палату

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В Москве футболиста с коронавирусом поместили в общую палату

Футболист любительского клуба "Мегамужики" Давид Беров был госпитализирован в Москве с коронавирусом, но его поместили в общую палату, сообщают российские СМИ.

После выяснения диагноза, игрока перевели в отдельную палату, а врачи потребовали у пациентов не разглашать информацию о том, что больной находился с ними в одной палате.

"Он сообщил мне, что у него подтвердили коронавирус. Нас шесть человек лежало в палате. Заразившийся вернулся из Милана, у него были подозрительные анализы. Сейчас его перевели в отдельный бокс, нас троих — кто лежал с ним — также поместили в отдельный бокс. В палате было еще двое человек, где они находятся сейчас, я не знаю", - рассказал пациент.

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