В Москве начали выбирать хозяина ЧМ-2026

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В Москве начали выбирать хозяина ЧМ-2026В Москве началась работа 68-го конгресса ФИФА, главным вопросом которого являются выборы страны-хозяйки Чемпионата Мира по футболу 2026 года.

На проведение ЧМ-2026 претендуют две заявки – совместная от США, Мексики и Канады, а также от Марокко. 

По данным источников, участие в заседании примет президент России Владимир Путин.

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