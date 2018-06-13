В Москве начались ограничения в движении транспорта по случаю ЧМ

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В Москве начались ограничения в движении транспорта по случаю ЧМЦентр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы заявил, что с сегодняшнего дня в столице начнутся ограничения в движении в преддверии старта ЧМ-2018.

Так, ограничения коснутся одного из центральных районов.

"Завтра начнутся ограничения движения в районе Хамовники в преддверии матча-открытия чемпионата мира по футболу", - говорится в заявлении пресс-службы ЦОДД.

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