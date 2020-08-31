В Москве напали на фанатов "Зенита"

В Москве произошла драка с участием болельщиков питерского "Зенита".

По информации Baza, фанатов "сине-бело-голубых" атаковали в хинкальной, заведение в результате инцидента серьёзно пострадало.

Предположительно, нападавшими выступили болельщики "Локомотива", их было около 20 человек.

Примечательно, что в полицию обратился только владелец кафе, а фанаты "Зенита" сказали, что никакого вреда им не причинили и покинули заведение, не дожидаясь врачей.

Напомним, что в воскресенье две команды играли между собой в рамках 6-го тура РПЛ. Встреча завершилась нулевой ничьей.

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