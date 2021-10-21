В Москве объявили локдаун из-за коронавируса. Проведение матчей РПЛ под угрозой

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении локдауна в городе в период с 28 октября по 7 ноября.

Из-за угрозы распространения коронавируса в течение указанного срока на территории столицы будет запрещено проведение массовых спортивных мероприятий.

Это может коснуться и футбольных матчей РПЛ. Впрочем, не исключено, что Роспотребнадзор сделает исключение для игр чемпионата. У федерального ведомства есть такое право.

Стоит отметить, что на период с 28 октября по 7 ноября приходятся 13-й и 14-й туры Премьер-лиги. Три поединка должны состояться в Москве.

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