В Москве ограничили посещаемость матчей до 25% от вместимости стадиона

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В Москве ограничили посещаемость матчей до 25% от вместимости стадиона

В Москве введены новые ограничения в связи с пандемией коронавируса. Об этом рассказал Василий Конов.

Теперь на трибунах футбольных и хоккейных стадионов может быть не больше 25% зрителей.

Ранее сообщалось, что столичным клубам необходимо согласовывать с властями проведение матчей со зрителями.

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