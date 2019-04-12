В Москве отказались согласовывать митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Заместитель директора московского парка "Сокольники" по координации деятельности с местными органами исполнительной власти Александр Лебедев заявил об отказе принять на территории митинг в поддержку нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые в данный момент содержатся в СИЗО "Бутырка".

"Мероприятие не согласовано, не будет его. Дело в суде, и до тех пор, пока суд не вынесет решение, мы не имеем права в соответствии с законодательством. У нас вот такое отношение", - приводит слова Лебедева телеканал "360".

Напомним, что в данный момент в Пресненском суде Москвы слушается дело Кокорина и Мамаева. Футболисты обвиняются в избиении трех человек в Москве. Инцидент произошел 8 октября прошлого года. В результате действий игроков пострадали водитель Виталий Соловчук, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и чиновник Денис Пак.

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