В Москве потратят на бесплатный Wi-Fi более 800 миллионов рублей

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В Москве потратят на бесплатный Wi-Fi более 800 миллионов рублей

В Москве планируется внедрение бесплатного беспроводного Интернета практически по всему городу к началу Чемпионата Мира-2018, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, на реализацию данного проекта будет выделено порядка 830 миллионов рублей.

Подключиться к Wi-Fi можно будет на улицах, в местах общественного питания, музеях, транспорте и других местах. Установку оборудования будет несколько подрядных организаций.

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