В Москве потратят на бесплатный Wi-Fi более 800 миллионов рублей

В Москве планируется внедрение бесплатного беспроводного Интернета практически по всему городу к началу Чемпионата Мира-2018, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, на реализацию данного проекта будет выделено порядка 830 миллионов рублей.

Подключиться к Wi-Fi можно будет на улицах, в местах общественного питания, музеях, транспорте и других местах. Установку оборудования будет несколько подрядных организаций.

Не пропустите: Уткин: "Белорусы, тепло ли занять днищевое место в отборе, под землей, где самое место картошке?". | http://soccernews.ru