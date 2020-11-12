В Москве прошла акция в поддержку Дзюбы
В Москве, у Большого театра, состоялась акция в поддержку форварда "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы в связи с появившемся в сети видео интимного характера с участием игрока.
Напомним, из-за этого скандала игрока отстранили от ноябрьских матчей национальной команды.
У Большого театра сегодня...Пиарщики продолжают свою работу. pic.twitter.com/RT6MzeTHn2— Ofnews (@okolofnews) November 12, 2020
Акция была организована участницами одной из активистских групп. Девушки держали в руках баннеры с хештегами #нестыдно и #вседелаютэто.
Отметим, многие скептически отнеслись к данной акции и обвинили участниц в желании "хайпануть" на теме.
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