В Москве прошла акция в поддержку Дзюбы

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В Москве прошла акция в поддержку Дзюбы

В Москве, у Большого театра, состоялась акция в поддержку форварда "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы в связи с появившемся в сети видео интимного характера с участием игрока.

Напомним, из-за этого скандала игрока отстранили от ноябрьских матчей национальной команды.

Акция была организована участницами одной из активистских групп. Девушки держали в руках баннеры с хештегами #нестыдно и #вседелаютэто.

Отметим, многие скептически отнеслись к данной акции и обвинили участниц в желании "хайпануть" на теме.

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