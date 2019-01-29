В Москве пройдёт сбор подписей в поддержку братьев Кокориных

Теги александр кокоринпавел мамаев

В Москве пройдёт сбор подписей в поддержку братьев Кокориных

В инстаграме игрока "Зенита" Александра Кокорина объявили о начале сбора подписей в Москве в поддержку футболиста и его младшего брата Кирилла, которые находятся в СИЗО.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие Москвичи, всем кто не равнодушен к ситуации с братьями Кокоринами, прошу придти по адресу: метро Китай-город (оранжевая ветка), 6-ой выход из метро, на улице сразу на право 1 минуту пешком, увидите здание ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК! Третий этаж и сразу на лево(Кафе ABSOLEM) Точный адрес: Маросейка 4/2 с1. Подписать петицию можно будет с 30 января по 6 февраля! С 12:00 по 22:00! #СашаМыСТобой #Кокоринцы По всем вопросам пишете в Директ : @karen.53

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

Ранее в соцсети футболиста объявили о начале сбора подписей в поддержку братьев в Санкт-Петербурге.

Изначально Кокорину и Мамаеву была избрана мера пресечения в виде пребывания под стражей до 8 декабря, которая затем была продлена до 8 февраля.

Не пропустите: Адвокат сообщил о новом сроке для Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru

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