В Москве пройдёт сбор подписей в поддержку братьев Кокориных
В инстаграме игрока "Зенита" Александра Кокорина объявили о начале сбора подписей в Москве в поддержку футболиста и его младшего брата Кирилла, которые находятся в СИЗО.
Дорогие Москвичи, всем кто не равнодушен к ситуации с братьями Кокоринами, прошу придти по адресу: метро Китай-город (оранжевая ветка), 6-ой выход из метро, на улице сразу на право 1 минуту пешком, увидите здание ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК! Третий этаж и сразу на лево(Кафе ABSOLEM) Точный адрес: Маросейка 4/2 с1. Подписать петицию можно будет с 30 января по 6 февраля! С 12:00 по 22:00! #СашаМыСТобой #Кокоринцы По всем вопросам пишете в Директ : @karen.53
Ранее в соцсети футболиста объявили о начале сбора подписей в поддержку братьев в Санкт-Петербурге.
Изначально Кокорину и Мамаеву была избрана мера пресечения в виде пребывания под стражей до 8 декабря, которая затем была продлена до 8 февраля.
Не пропустите: Адвокат сообщил о новом сроке для Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru
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