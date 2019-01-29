В Москве пройдёт сбор подписей в поддержку братьев Кокориных

В инстаграме игрока "Зенита" Александра Кокорина объявили о начале сбора подписей в Москве в поддержку футболиста и его младшего брата Кирилла, которые находятся в СИЗО.

Ранее в соцсети футболиста объявили о начале сбора подписей в поддержку братьев в Санкт-Петербурге.

Изначально Кокорину и Мамаеву была избрана мера пресечения в виде пребывания под стражей до 8 декабря, которая затем была продлена до 8 февраля.

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