В Москве рассказали о прибыли от проведения ЧМ-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, сколько столица заработала на проведении ЧМ-2018.

"Никто не сомневается, что ЧМ-2018 приведёт в Москву миллионы дополнительных туристов, а значит и миллиарды дополнительных доходов в бюджет. Расходы на чемпионат оказались одной из самых выгодных инвестиций в истории города.

По уточнённым данным, в дни турнира Москву посетили 4,5 млн болельщиков и туристов, в том числе 2,3 млн иностранцев. Почти 3,1 млн болельщиков оставались в Москве с ночёвкой, остальные побывали в городе в режиме экскурсантов либо транзитных пассажиров", - сказал он.

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