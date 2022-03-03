В Москве разрешили полностью заполнять футбольные стадионы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене некоторых ковидных ограничений.

В связи с нормализацией эпидемиологической ситуации в городе с сегодняшнего дня (3 марта) прекращается использование QR-кодов.

Также считаются утратившими силу отдельные меры, касающиеся посещения спортивных мероприятий. То есть теперь футбольные стадионы в столице можно заполнять на сто процентов.

Напомним, что в рамках 20-го тура РПЛ в Москве состоятся три матча с участием ЦСКА, "Локомотива" и "Динамо".

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