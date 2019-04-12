В Москве сгорел автомобиль тренера "Локомотива"



В ночь с 9 на 10 апреля в Москве произошло возгорание автомобиля марки "Опель", который принадлежит тренера академии "Локомотива" Алексею Поладько, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

По сведениям источника, инцидент произошел около трех часов ночи. Прохожие вызвали пожарную бригаду, но было уже поздно и автомобиль полностью сгорел.

Полиция ведет расследования произошедшего. Изначально разрабатывалась версия с поджогом, но затем она была исключена.

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