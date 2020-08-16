В Москве умер 17-летний футболист во время тренировки

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В Москве умер 17-летний футболист во время тренировки

Вчера, 15 августа, в Москве во время тренировки скончался 17-летний футболист Михаил Колосов, сообщает "Московский комсомолец".

По данным источника, инцидент произошел утром на стадионе "Рублево".

Футболист тренировался с другими игроками и неожиданно потерял сознание. У мальчика начались судороги. Игрока госпитализировали в детскую больницу им. Башляевой, но спасти не удалось.

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