В Москве возобновляется процесс по делу Кокорина и Мамаева. Футболистов доставили в суд
Сегодня в Пресненском суде Москвы возобновится процесс по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Футболистов и других фигурантов производства - Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого - уже доставили в здание суда.
#КокоринМамаев Пресненский суд, как и вся Россия, отдохнул на первых майских праздниках и возвращается к работе. Кокорины, Мамаев и Протосавицкий уже доставлены в суд pic.twitter.com/OsYVFOVTGJ— СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 6 мая 2019 г.
Ожидается, что 6 мая состоятся судебные прения.
Напомним, что 8 октября прошлого года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.
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