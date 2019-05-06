В Москве возобновляется процесс по делу Кокорина и Мамаева. Футболистов доставили в суд

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В Москве возобновляется процесс по делу Кокорина и Мамаева. Футболистов доставили в суд

Сегодня в Пресненском суде Москвы возобновится процесс по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Футболистов и других фигурантов производства - Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого - уже доставили в здание суда.

Ожидается, что 6 мая состоятся судебные прения.

Напомним, что 8 октября прошлого года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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