В Москве задержан мошенник, обещавший за деньги устроить детей в "Спартак"
СМИ узнали о задержании футбольного тренера Антона Кириндясова, который занимался мошенничеством.
По информации телеграм-канала Mash, мужчину поймали в Москве. Против него возбуждено уголовное дело.
Кириндясов обещал родителям устроить их детей в состав московского "Спартака" за денежное вознаграждение.
Тренеру-мошеннику поверили более шести человек. На доверчивых гражданах он заработал 200 тысяч рублей.
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