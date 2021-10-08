В Москве задержан мошенник, обещавший за деньги устроить детей в "Спартак"

Теги спартак москва

В Москве задержан мошенник, обещавший за деньги устроить детей в "Спартак"

СМИ узнали о задержании футбольного тренера Антона Кириндясова, который занимался мошенничеством.

По информации телеграм-канала Mash, мужчину поймали в Москве. Против него возбуждено уголовное дело.

Кириндясов обещал родителям устроить их детей в состав московского "Спартака" за денежное вознаграждение.

Тренеру-мошеннику поверили более шести человек. На доверчивых гражданах он заработал 200 тысяч рублей.

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