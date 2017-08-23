В Москву или Берн? ЦСКА и "Янг Бойз" разыграют путевку в основной раунд ЛЧ
ЦСКА – "Янг Бойз"
Стадион: "ВЭБ Арена" (Москва, Россия)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Тасос Сидиропулос (Греция)
За путевку в основной раунд Лиги чемпионов московский ЦСКА поспорит в среду вечером с швейцарским "Янг Бойз". Вице-чемпиону России достаточно не проиграть сопернику, ведь неделю назад в Берне "армейцы" сумели добыть минимальную победу благодаря автоголу Нуху Касима в компенсированное время. Но и недооценивать "желто-черных" нельзя. На кону путевка в групповой раунд, куда "Янг Бойз" может попасть впервые в своей истории.
Ход первой игры в Берне подтвердил уверенность швейцарцев в своих силах. Хозяева заметно больше атаковали, нагнетали обстановку у ворот Игоря Акинфеева. Однако пробить российского голкипера у них так и не вышло. А вот "армейцам" улыбнулась удача: уже в добавленное время защитник и голкипер "Янг Бойз" не разобрались в простой ситуации и Нуху Касим отправил мяч в свои ворота. Поэтому выездная победа с минимальным счетом – это больше, чем ЦСКА рассчитывал по ходу матча.
Стоит же обратить внимание на другой факт: команда Виктора Гончаренко не забивает самостоятельно уже на протяжении 180 минут игрового времени. И если в Берне "армейцам" действительно противостоял соперник высокого уровня, то засуха в Екатеринбурге (на выходных ЦСКА отыграл нулевую ничью с "Уралом" в рамках чемпионата России), честно говоря, настораживает. При обилии классных игроков в атакующей линии не забивать хотя бы раз за матч – почти что преступление.
"Янг Бойз" на минувший уик-энд также проводил матч внутреннего чемпионата и так же, как и ЦСКА, довольствовался нулевой ничьей против "Цюриха". Что интересно, швейцарский клуб неоднократно в своей истории играл против российских, а также украинских клубов. И никогда не побеждал их на выезде. Еврокубковые гостевые матчи в принципе даются "желто-черным" нелегко. Вот уже на протяжении 9 игр "Янг Бойз" не может победить вне дома. Усугубляет положение команды Ади Хаттера и тот факт, что в Москве не сможет принять участие 33-летний нападающий команды Гийом Оаро, получивший травму в поединке с "Цюрихом". Но даже несмотря на это, "армейцам" стоит ожидать тяжелый матч.
Интересные факты противостояния ЦСКА и "Янг Бойз":
ЦСКА может в пятый раз кряду выйти в групповой этап Лиги чемпионов
Безвыигрышная гостевая серия "Янг Бойз" в турнирах УЕФА составляет 9 игр
Москвичи исключительно побеждали в играх с клубами из Швейцарии
"Янг Бойз" впервые может попасть в основной раунд турнира
Ориентировочные составы на игру:
ЦСКА: Акинфеев – В.Березуцкий, Васин, Игнашевич, Вернблум, Щенников, Фернандес, Головин, Дзагоев, Чалов, Витиньо.
"Янг Бойз": фон Бальмос – Бенито, фон Берген, Касим, Мбабу, Саного, Бертоне, Раве, Сулеймани, Фасснахт, Ассале.
Прогноз на матч ЦСКА – "Янг Бойз":
Учитывая, что швейцарцам нужно обязательно забивать, у ЦСКА появятся шансы проявить себя в контригре. Впрочем, навряд ли "армейцы" изберут оборонительную тактику у себя дома. Ведь, как изестно, лучшая защита – это нападение.
Букмекеры отдают заметное предпочтение ЦСКА (коэффициент на победу 1.78 баллов), при этом отдают должное команде "Янг Бойз" (ставка на успех – 4.40), не сбрасывая швейцарцев со счетов. На ничейный исход предлагается коэффициент в 3.80 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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