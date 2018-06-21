В МВД назвали число нарушений иностранцами во время ЧМ-2018

Замглавы МВД РФ Игорь Зубов рассказал о числе нарушений, совершаемых зарубежными футбольными болельщиками во время ЧМ-2018.

По его словам, нарушений практически нет.

"Фактически нет никаких эксцессов, за исключением каких-то мизерных. Естественно, если приехали десятки тысяч человек, наверное какие-то моменты есть.

Надо отдать должное самим болельщикам и жителям всех городов, которые и сами веселятся и с пониманием относятся к этому празднику", - сказал он.

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