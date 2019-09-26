В МВД назвали причину, почему фанатов "Спартака" заперли в клетке в матче с КАМАЗом

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В МВД назвали причину, почему фанатов "Спартака" заперли в клетке в матче с КАМАЗом

Пресс-служба МВД по Республике Татарстан прокомментировала инцидент из матча 1/16 финала Кубка России КАМАЗ - "Спартак" (1:2). В ходе матча стюарды стадиона в закрыли фанатов московского клуба в клетке.

"Во время проведения матча на стадионе "КАМАЗ" присутствовало 5 980 зрителей, из них 1200 болельщиков команды "Спартак". Также на двух специально организованных фан-зонах присутствовало 700 зрителей, в том числе 50 болельщиков команды гостей.

Было выявлено два факта нарушения общественного порядка: один из болельщиков хотел пройти на матч в состоянии алкогольного опьянения, другой пытался зажечь файер. Противоправные действия граждан были немедленно пресечены. Болельщики "Спартака" поблагодарили организаторов матча за отличное проведение игры и теплый прием", - сообщается в заявлении МВД.

Не пропустите: "Факел" выступил с официальным заявлением касательно инцидента с болельщиками и пожарными. | http://soccernews.ru
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