В МВД сфальсифицировали видео с избиением директора "Спартака" Фетисова

Фото Global Look Press / Stupnikov Alexander

Журналисты уличили МВД России в изменении видеозаписи, на которой запечатлен конфликт директора департамента по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова и монтажника "Мосводоканала" Жафяра Боровкова.

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал ролик, свидетельствующий о том, что менеджер "красно-белых" первым набросился драться, но не сумел нанести акцентированный удар в голову оппонента.

В видео, выложенном МВД, кадры с агрессивными действиями Фетисова пропали. Можете сравнить сами.

Перед тем как получить в лицо, пиар-директор "Спартака" Антон Фетисов пытался замять чужой конфликт.



Сперва Фетисов стоял в сторонке с женой и сестрой. Рядом спорили два парня. Антон решил разрулить вопрос, чтобы никто не пострадал. Бить начал первым. Но получилось так себе. pic.twitter.com/72UsHexQ73 — Mash (@mash_breaking) May 13, 2021

#ИринаВолк

МВД России публикует видео по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью представителю московского футбольного клубаhttps://t.co/dlIiGC2uRM#Полиция #Москва pic.twitter.com/WCFtcvuZLe — Сайт МВД России (@mvd_official) May 13, 2021

Против Боровкова возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Избранная мера пресечения - домашний арест сроком 2 месяца.

Фетисов находится в больнице. У него выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.

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