В МВД сфальсифицировали видео с избиением директора "Спартака" Фетисова

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В МВД сфальсифицировали видео с избиением директора "Спартака" Фетисова

Фото Global Look Press / Stupnikov Alexander

Журналисты уличили МВД России в изменении видеозаписи, на которой запечатлен конфликт директора департамента по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова и монтажника "Мосводоканала" Жафяра Боровкова.

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал ролик, свидетельствующий о том, что менеджер "красно-белых" первым набросился драться, но не сумел нанести акцентированный удар в голову оппонента.

В видео, выложенном МВД, кадры с агрессивными действиями Фетисова пропали. Можете сравнить сами.

Против Боровкова возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Избранная мера пресечения - домашний арест сроком 2 месяца.

Фетисов находится в больнице. У него выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.

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