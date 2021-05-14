В МВД сфальсифицировали видео с избиением директора "Спартака" Фетисова
Фото Global Look Press / Stupnikov Alexander
Журналисты уличили МВД России в изменении видеозаписи, на которой запечатлен конфликт директора департамента по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова и монтажника "Мосводоканала" Жафяра Боровкова.
Ранее телеграм-канал Mash опубликовал ролик, свидетельствующий о том, что менеджер "красно-белых" первым набросился драться, но не сумел нанести акцентированный удар в голову оппонента.
В видео, выложенном МВД, кадры с агрессивными действиями Фетисова пропали. Можете сравнить сами.
Перед тем как получить в лицо, пиар-директор "Спартака" Антон Фетисов пытался замять чужой конфликт.— Mash (@mash_breaking) May 13, 2021
Сперва Фетисов стоял в сторонке с женой и сестрой. Рядом спорили два парня. Антон решил разрулить вопрос, чтобы никто не пострадал. Бить начал первым. Но получилось так себе. pic.twitter.com/72UsHexQ73
#ИринаВолк— Сайт МВД России (@mvd_official) May 13, 2021
МВД России публикует видео по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью представителю московского футбольного клубаhttps://t.co/dlIiGC2uRM#Полиция #Москва pic.twitter.com/WCFtcvuZLe
Против Боровкова возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Избранная мера пресечения - домашний арест сроком 2 месяца.
Фетисов находится в больнице. У него выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.
Не пропустите: Подозреваемый в избиении Фетисова прокомментировал своё задержание. | http://soccernews.ru
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