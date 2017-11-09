В мяч к Чемпионату Мира-2018 будет встроен чип для взаимодействия со смартфоном

Стали известны характеристики мяча Telstar 18, который будет использован в матчах Чемпионата Мира-2018.

"Спустя почти 50 лет Telstar 18 приобрел принципиально новый каркас и изготовлен из высокотехнологичных элементов с использованием переработанного сырья — например, старых упаковочных материалов.

В него также встроен чип NFC, позволяющий взаимодействовать с мячом через смартфон. При подключении мяча к смартфону пользователь переходит на сайт с описанием продукта и различных челленджей, которые будут организованы для любителей футбола в преддверии ЧМ-2018", – сообщает официальный сайт ФИФА.

Не пропустите: Месси и Глушаков одобрили официальный мяч Чемпионата Мира-2018. | http://soccernews.ru