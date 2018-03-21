В "МЮ" готовы рассмотреть вопрос о выделении 180-ти миллионов евро на трансфер игрока "Барселоны"

Теги манчестер юнайтеддавид де хеареал мадридбарселонамарк-андре тер штеген

В "МЮ" готовы рассмотреть вопрос о выделении 180-ти миллионов евро на трансфер игрока "Барселоны""Манчестер Юнайтед" уже работает над поисками замены своему голкиперу Давиду Де Хеа, который ближайшим летом может перебраться в мадридский "Реал".

Так, по сведениям испанской прессы, руководство "красных дьяволов" готово рассмотреть вопрос о выделении 180-ти миллионов евро на приобретение вратаря каталонской "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена. В стане "Юнайтед" понимают, что "сине-гранатовые" вряд ли планируют расставаться со своим ключевым игроком, поэтому за немца им придется выложить всю сумму отступных, прописанную в его контракте.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" может выставить Санчеса на трансфер. | soccernews.ru

комментарии
Троглодит

Опять испанская пресса... Похоже, ребята совсем обленились. Зачем брать интервью у игроков и руководства команд, если можно придумать громкую новость самостоятельно?

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