В "МЮ" готовы рассмотреть вопрос о выделении 180-ти миллионов евро на трансфер игрока "Барселоны"

"Манчестер Юнайтед" уже работает над поисками замены своему голкиперу Давиду Де Хеа, который ближайшим летом может перебраться в мадридский "Реал".

Так, по сведениям испанской прессы, руководство "красных дьяволов" готово рассмотреть вопрос о выделении 180-ти миллионов евро на приобретение вратаря каталонской "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена. В стане "Юнайтед" понимают, что "сине-гранатовые" вряд ли планируют расставаться со своим ключевым игроком, поэтому за немца им придется выложить всю сумму отступных, прописанную в его контракте.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" может выставить Санчеса на трансфер. | soccernews.ru