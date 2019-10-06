В "МЮ" опровергли слухи о том, что Погба запросил повысить зарплату до 35 миллионов евро в год
В "Манчестер Юнайтед" сообщили, что слухи о том, что хавбек команды Поль Погба ведет переговоры о продлении контракта с клубом недостоверны. Об этом сообщает Daily Mail.
Ранее сообщалось, что в рамках переговоров футболист потребовал повысить свою зарплату до 674 тысяч евро в неделю (35 миллионов евро в год).
"У Погба есть еще два года по контракту и опция продления на сезон. Переговоры по новому соглашению не ведутся, о повышении зарплаты Поль ничего не говорил.
Он сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха", - сказал источник в "МЮ".
Погба вернулся в "МЮ" в 2018 году. В этом сезоне он сделал 2 ассиста в 5 матчах команды. На данный момент француз восстанавливается после повреждения ноги.
В чемпионате Англии "МЮ" занимает 11 место, имея в активе 9 баллов. В Лиге Европы клуб занимает 2 позицию в группе.
Сегодня, 6 октября, манкунианцы сыграют с "Ньюкаслом" в рамках 8-го тура АПЛ. Начало - в 18:30 (мск).
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|Команда
|М
|О
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|8
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|Манчестер Сити
|7
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|8
|14
|4
|Кристал Пэлас
|8
|14
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|Бернли
|8
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|6
|Арсенал Лондон
|7
|12
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|8
|Тоттенхэм
|8
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|9
|Челси
|7
|11
|10
|Борнмут
|7
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|11
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|12
|Шеффилд Юнайтед
|8
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|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|14
|Астон Вилла
|8
|8
|15
|Вулверхэмптон
|7
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|Саутгемптон
|7
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|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
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|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
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