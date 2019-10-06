В "МЮ" опровергли слухи о том, что Погба запросил повысить зарплату до 35 миллионов евро в год

Теги манчестер юнайтедполь погба

В "МЮ" опровергли слухи о том, что Погба запросил повысить зарплату до 35 миллионов евро в год

В "Манчестер Юнайтед" сообщили, что слухи о том, что хавбек команды Поль Погба ведет переговоры о продлении контракта с клубом недостоверны. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что в рамках переговоров футболист потребовал повысить свою зарплату до 674 тысяч евро в неделю (35 миллионов евро в год).

"У Погба есть еще два года по контракту и опция продления на сезон. Переговоры по новому соглашению не ведутся, о повышении зарплаты Поль ничего не говорил.

Он сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха", - сказал источник в "МЮ".

Погба вернулся в "МЮ" в 2018 году. В этом сезоне он сделал 2 ассиста в 5 матчах команды. На данный момент француз восстанавливается после повреждения ноги.

В чемпионате Англии "МЮ" занимает 11 место, имея в активе 9 баллов. В Лиге Европы клуб занимает 2 позицию в группе.

Сегодня, 6 октября, манкунианцы сыграют с "Ньюкаслом" в рамках 8-го тура АПЛ. Начало - в 18:30 (мск).

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