В Мюнхене все в порядке: "Бавария" принимает "Вольфсбург"
"Бавария" – "Вольфсбург"
Стадион: "Альянц Арена" (Мюнхен)
Начало матча: 21:30
Арбитр: Кристиан Дингерт (Зюдвест)
Шестой тур немецкой Бундеслиги стартует с матча в Мюнхене, где местная "Бавария" принимает "Вольфсбург". Хозяева считаются безоговорочными фаворитами встречи, и это вполне оправдано их текущей формой. "Волки" же в последних матчах действуют из рук вон плохо. Руководство оперативно стало менять ситуацию, и пару дней назад команду покинул главный тренер Андрис Йонкер, его место занял экс-рулевой Майнца Мартин Шмидт. А с приходом нового тренера команды часто получают дополнительный игровой импульс, так что определенные шансы на успех есть и у "Вольфсбурга".
Слухи, связанные с возможной отставкой Карло Анчелотти повлияли на результаты "Баварии" в лучшую сторону. Команда выиграла последних три матча с общим счетом - 10:0. В чемпионате были обыграны "Майнц" и "Шальке", а в Лиге Чемпионов – бельгийский "Андерлехт". Отличную игровую форму демонстрирует Хамес Родригес, который стал лучшем игроком последнего матча в Гельзенкирхене. Плохие новости только в лазарете команды: выбыл на несколько месяцев основной голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер. Также не смогут помочь команде Алькантара, Бернат и Алаба. Но эти проблемы никак не должны повлиять на мюнхенцев - в команде и так предостаточно высококлассных исполнителей.
"Вольфсбург" стартовал в чемпионате с разгромного поражения от "Боруссии" – 0:3. Но затем "волки" дали надежду своим болельщикам победой над "Айнтрахтом" – 1:0. Однако в последующих трех матчах, два из которых были домашними, волки не смогли одержать ни одной победы. Несколько дней назад было объявлено о смене главного тренера, что никого особенно не удивило. Не смогут помочь команде в Мюнхене травмированные Марио Гомес и Джон Брукс.
Интересные факты противостояния "Баварии" и "Вольфсбурга":
"Бавария" выиграла последние 20 домашних матчей против "Вольфсбурга" во всех турнирах.
Мюнхенцы не пропускали от "волков" в четырех последних матчах во всех соревнованиях.
В последних 6 матчах между этими командами 6 побед на счету "Баварии", разница голов – 22:2.
Ориентировочные составы на игру:
"Бавария": Ульрайх, Киммих, Мартинес, Зюле, Рафинья, Толиссо, Руди, Хамес, Мюллер, Коман, Левандовски.
"Вольфсбург": Кастельс, Верхаг, Кнохе, Удуохай, Герхардт, Камачо, Арнольд, Малли, Дидави, Нтеп, Ориги.
Прогноз на матч "Бавария" – "Вольфсбург":
Баварцы, по мнению букмекеров, должны обыгрывать гостей с разницей в несколько мячей. Шансы "волков" – в редких контратаках, но они обязательно будут.
На победу "Вольфсбурга" букмекеры предлагают коэффициент 19,00, на ничью – 8,50, на победу "Баварии" – 1,19.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|5
|13
|2
|Бавария Мюнхен
|6
|13
|3
|Хоффенхайм
|5
|11
|4
|Ганновер 96
|5
|11
|5
|Аугсбург
|5
|10
|6
|Шальке
|5
|9
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|5
|8
|8
|Герта
|5
|8
|9
|РБ Лейпциг
|5
|7
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|5
|7
|11
|Вольфсбург
|6
|6
|12
|Гамбург
|5
|6
|13
|Штутгарт
|5
|6
|14
|Байер Леверкузен
|5
|4
|15
|Майнц 05
|5
|3
|16
|Фрайбург
|5
|3
|17
|Вердер Бремен
|5
|2
|18
|Кельн
|5
|0