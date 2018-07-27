В начале лета Лопетеги был только четвертым кандидатом у "Реала" на замену Зидану

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В начале лета Лопетеги был только четвертым кандидатом у "Реала" на замену ЗидануВ начале лета тогда еще главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги был только четвертым кандидатом у мадридского "Реала" на замену ушедшему наставнику Зинедину Зидану.

Так, по сведениям испанской прессы, первым выбором у руководства королевского клуба был Маурицио Почеттино ("Тоттенхэм"). За аргентинцем следовали Массимилиано Аллегри ("Ювентус") и Антонио Конте ("Челси"). И только после них в списке шел экс-рулевой "красной фурии".

Напомним,  "Реал" намерен разбить атакующее трио ПСЖ. | soccernews.ru

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