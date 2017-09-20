В надежде на первую гостевую победу: "Спартак" встретится с "Кубанью" в Кубке России

"Кубань" – "Спартак"

Стадион: "Кубань"

Начало матча: 19:00

Арбитр: Евгений Турбин

Московский "Спартак" на прошлой неделе продолжил свою неудачную серию в выездных матчах. Команда Карреры никак не может победить на чужом стадионе, в среду неудача постигла россиян в Словении, местный "Марибор" пропустил первым, однако затем обрушил шквал атак на ворота Реброва, в итоге оборона "Спартака" дрогнула, словенцы за пять минут до конца игры сет сравняли, тем самым уйдя от поражения. Стоит отметить, что в матче с "Марибором" на победу "Спартак" не наиграл. Словенцы смотрелись интереснее в атаке, чаще били по воротам, создали больше моментов. У московского клуба же шансов практически не было, инертно действовали игроки группы атаки, лидер Квинси Промес на поле потерялся, в итоге его заменили.

Каррера позже заявил, что заменил голландца по ошибке, он же в свою очередь отказался пожать тренеру руку. Уже в следующей игре против "Тосно" Промес оказался на скамейке запасных, однако все же вышел на замену на 36 минуте, заменив Таски. Немец также отказался жать руку Каррере (ранее это сделал и Луис Адриано). Итальянец, кажется, утратил контроль над раздевалкой, а также доверие футболистов, которые выражают свое недовольство таким способом. Год назад команда и тренер были одним целым, игроки постоянно это подчеркивали, Каррера никогда не обвинял игроков, даже после разгромных поражений от "Крыльев Советов" или "Ростова". Сейчас же ситуация изменилась. В игре против "Тосно" "Спартак" вел со счетом 2:0, однако упустил победу на последних минутах, хотя соперник играл в меньшинстве. После матча Каррера раскритиковал футболистов, обвинив в их в желании добиться его отставки. Затем уже в понедельник Команда собралась в Тарасовке и разбиралась в сложившейся ситуации.

Следующий соперник "Спартака" – команда из ФНЛ. Красно-белым предстоит сыграть в Кубке России против "Кубани", матч состоится в Краснодаре, поэтому у москвичей есть шанс впервые победить в гостях. Если же "Спартак" оступится, то Каррере предстоит выдержать очередную волну критики. Наверняка он произведет ротацию, ведь команда не может постоянно играть одним составом в трех турнирах, однако, в этом случае есть вероятность повторения прошлогоднего результата, когда "Спартак" вылетел в 1/16 финала, проиграв в Хабаровске.

"Кубань" вылетела из РФПЛ в 2016 году, в прошлом сезоне заняла седьмое место в ФНЛ, этот же чемпионат начала неудачно, перспектив повышения в классе у команды пока не видно. Краснодарский клуб лишь на два очка опережает находящиеся в зоне вылета "Химки", а также "Факел". Отставание от зоны стыковых матчей за выход в РФПЛ – 13 очков. Команда находится на 13 месте.

Интересные факты противостояния:

Лучшее достижение "Кубани" в Кубке России – финал в сезоне 14/15 (поражение от "Локомотива").

"Спартак" трижды выигрывал Кубок России и два раза проигрывал в финале.

Команды провели между собой 24 очные встречи: 7 побед у "Спартака", 6 – у "Кубани", 11 раз была зафиксирована ничья.

"Кубань" дважды выбивала "Спартак" из Кубка России (в 2003 и в 2015 году).

"Спартак" с 2011 года не проходит в Кубке России дальше 1/8 финала.

Ориентировочные составы:

"Кубань": Москаленко, Гапон, Клещенко, Марков, Байрыев, Гай, Маляров, Коновалов, Алейник, Гогниев, Обухов.

"Спартак": Селихов, Петкович, Джикия, Кутепов, Комбаров, Бакаев, Самсонов, Попов, Фернандо, Промес, Роша.

Прогноз на матч:

"Спартак" является фаворитом, если красно-белые не выиграют еще и у команды из ФНЛ, то снова могут возникнуть вопросы. При этом "Кубань" способна настроится на один отдельно взятый матч и преподнести сюрприз, особенно если "Спартак" выпустит дубль.

Букмекеры предлагают на победу гостей коэффициент 1.60, на хозяев – 6.70.

Вячеслав Горбачев

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