В надежде на плей-офф: ЦСКА отправляется в гости к "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" – ЦСКА

Стадион: "Олд Траффорд"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Джанлука Рокки

В важнейшем матче этой зимы ЦСКА сразится с "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". Армейцы в последних играх демонстрируют свой характер, команда не обладает большой скамейкой, игроки основного состава вылетают из-за травм один за другим, но ЦСКА все же исправно набирает очки, как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Москвичи впервые в сезоне смогли выиграть три игры подряд в РФПЛ, забив 11 голов "Тосно", "СКА-Хабаровска" и "Рубина". Да, можно сказать, что ЦСКА встречался с аутсайдерами, однако и в Лиге чемпионов он выглядел неплохо.

Никто не ожидал, что армейцы после поражения в Москве от "Базеля" победят в Швейцарии, затем россияне выиграли и у "Бенфики". Впервые за долгое время ЦСКА реально борется за выход в плей-офф. Подвел лишь "Манчестер Юнайтед", команда Моуриньо проиграла "Базелю" на последних минутах, после чего швейцарцы вернулись на вторую позицию в группе. Теперь армейцам может не хватить даже победы на "Олд Траффорд", хотя и ее добыть будет невероятно сложно. Ничья устроит только если у "Бенфики" еще осталось чувство собственного достоинства, и португальцы настроятся на последний домашний матч, обыграв "Базель". Наиболее же вероятно поражение в Англии и выход в Лигу Европы.

"Манчестер Юнайтед" неплохо выступает в АПЛ, в Лиге чемпионов они также смотрятся уверенно. Англичане выиграли четыре матча, а затем решили играть на ничью в Швейцарии, которая бы гарантировала им выход в плей-офф с первого места. Стоит сказать, что первая позиция и так ускользнет от англичан лишь при самых невероятных раскладах, поэтому они все же мало что потеряли. Например, манкунианцам нужно проиграть 0:4 в отчетном матче, тогда уже ЦСКА опередит их по личным встречам, хотя этот вариант развития событий, конечно, из области фантастики.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой пять игр: три победы у англичан, два раза была зафиксирована ничья.

В 2009 году ЦСКА был близок к победе на "Олд Траффорд", когда вел 3:1 к 83 минуте, но в итоге пропустил два мяча в концовке.

Ориентировочные составы:

"МЮ": Ромеро; Дармиан, Линделеф, Блинд, Шоу; Мактоминей, Погба; Мата, Мхитарян, Рэшфорд; Лукаку

ЦСКА: Акинфеев; Фернандес, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Набабкин; Дзагоев, Головин; Гордюшенко; Витиньо, Жамалетдинов.

Прогноз на матч:

У ЦСКА в этой игре не сыграют Вернблум, Натхо, Щенников, Алексей Березуцкий и Миланов. Эти потери очень серьезные, без стольких игроков основы очень трудно рассчитывать на успех в Манчестере.

Букмекеры предлагают на победу "Манчестер Юнайтед" коэффициент 1.50, на ничью – 4.70, на ЦСКА – 7.80.

Вячеслав Горбачев

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