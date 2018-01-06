В надежде на подвиг: "Норвич" против "Челси"

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В надежде на подвиг: "Норвич" против "Челси"

"Норвич"  –  "Челси"

Стадион: "Кэрроу Роуд" (Норидж)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Стюарт Атвелл (Англия)

Лондонскому "Челси" в 1/32 финала Кубка Англии выпало играть с командой из Чемпионшипа – "Норвичем". Хороший жребий не сулит "аристократам" легкой прогулки в матче с "канарейками", хотя статус фаворита определенно будет на их стороне. Конте должен сделать несколько значительных перестановок по сравнению с последней игрой чемпионата, так что шансы на успех у "Норвича" точно появятся.

"Челси" продолжает бороться за самые высокие места во всех турнирах, и в середине сезона "аристократы" берут старт в Кубке Англии. В предыдущем розыгрыше подопечные Конте дошли до финала, где уступили "Арсеналу" – 1:2. В чемпионате "пенсионеры" идут третьими, немного уступая "Манчестер Юнайтед" и много – "Манчестер Сити". С "Норвичем" лондонцы не встречались с момента вылета "канареек" в Чемпионшип, а их последний матч на "Кэрроу Роуд" состоялся в марте 2016 и завершился победой гостей 2:1. У "Челси" отсутствуют травмированные футболисты – по последним сведениям залечившие повреждения Луиз и Мусонда готовы сыграть в матче за кубок, остальные игроки – также в строю.

"Норвич" вылетел из Премьер-Лиги в сезоне 2015/2016, и пока команда никак не может вернуться в сильнейший английский дивизион. И в нынешнем сезоне у них это также вряд ли получится сделать – "канарейки" идут на лишь 13-м месте в Чемпионшипе, да и состав у подопечных Фарке не позволяет рассчитывать на большее. Даже в свои лучшие времена "Норвич" никак не мог обыграть "Челси", но, воодушевленные примером "Бристоль Сити" в Кубке Лиги, "канарейки" должны, как минимум, дать бой своему именитому сопернику.

Интересные факты противостояния "Норвича" и "Челси":

В 7 последних матчах Кубка Англии "Норвич" не одержал ни одной победы.

Беспроигрышная серия "Челси" во всех турнирах насчитывает 7 игр.

"Канарейки" не могут победить "аристократов" уже 12 матчей к ряду.

Ориентировочные составы на игру:

Норвич: Ганн, Пинту, Клозе, Циммерман, Хазбенд, Тетти, Трибулл, Мэддисон, Притчард, Мерфи, Оливейра.

Челси: Кабальеро, Ампаду, Луис, Рюдигер, Дзапакоста, Дринкуотер, Фабрегас, Кенеди, Педро, Виллиан, Баштуайи.

Прогноз на матч "Норвич" – "Челси":

Как это обычно бывает в матчах команд подобного ранга, "Норвич" вправе надеяться на свою запредельную мотивацию и поддержку домашних трибун, ведь в классе игроков "Челси" их превосходит. Даже ближайший резерв "аристократов"  выглядит очень грозно, и букмекеры видят их безоговорочными фаворитами матча.

На победу "Норвича" букмекеры предлагают коэффициент – 7,60, на ничью –  4,64, на победу "Челси" – 1,48.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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