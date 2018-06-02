В надежде на Сон Хын Мина: на что способна сборная Кореи на грядущем Чемпионате Мира?

Сборная Южной Кореи по футболу

Конфедерация: АФК

Рейтинг ФИФА: 61

Лучший результат на Чемпионате Мира: 4 место в 2002 году – проигрыш Турции в матче за третье место (2:3).

Гвардейцы: Хон Мен Бо (136 матчей) – в истории, Ки Сон Ён (99 матчей) – в заявке.

Лучшие бомбардиры: Чха Бом Гын (58 голов) – в истории, Сон Хын Мин (21 гол) – в заявке.

История выступлений на Чемпионате Мира

Сборная Южной Кореи показывает невероятную стабильность, пробиваясь уже на девятый подряд Чемпионат Мира. Эта серия началась еще в 1986 году в Мексике. Однако, дебютным для "азиатских тигров" стал мундиаль далекого 1954 года в Швейцарии. Корея стала второй азиатской страной после Голландской Ост-Индии (современная Индонезия), которая выступила на мировом первенстве. Свой дебютный чемпионат "тигры" с треском провалили, проиграв 9:0 Венгрии и 7:0 Турции. На последний матч против ФРГ азиаты даже не вышли. Следующий раз Корея приедет играть с лучшими сборными мира только через 32 года. Но результаты снова не будут впечатлять.

На 4 последующих мундиалях Корея добыла аж ноль побед, и, как не сложно догадаться, дальше группового этапа не выходила. Проблески были разве что в 1994 году в США, когда "красные дьяволы" спаслись в матче с испанцами, проигрывая 2:0 (финальный счет – 2:2), и чуть было не совершили камбэк в матче с немцами. "Сгорая" после первого тайма 3:0, азиаты отыграли 2 гола, однако на большее их не хватило. Стоит отметить, что тот матч уже почти ничего не решал, ведь ничья во втором туре с Боливией практически лишила корейцев всех шансов на выход дальше.

Величайшим достижением не только корейского, а и всего азиатского футбола стал Чемпионат Мира 2002. Хотя достижением это считается только сейчас, спустя 16 лет, когда многие забыли спорные решения судьи в матчах плей-офф против Италии и Испании. Пять отмененных голов в ворота "азиатских тигров", а также очень спорное удаление Тотти позволили "тиграм" выйти в полуфинал. В любом случае, результат не изменить и Корея остается единственной азиатской страной, которая выходила в четверку сильнейших команд на Чемпионате Мира. Но перед этими скандальными матчами была группа с Португалией, Польшей и США, которую корейцы прошли, не проиграв ни одного матча (2 победы, 1 ничья). В матче 1/8 против Италии все решилось во втором дополнительном тайме, когда на 117 минуте Ан Джон Хван забил "золотой гол", сделав счет 2:1.

Четвертьфинал с Испанией закончился в серии пенальти, когда в решающий момент Хоакин не смог переиграть голкипера и дал корейцам сделать счет 3:5. Но вот в финал "красных дьяволов" не выпустили. Хотя матч с Германией закончился со счетом 1:0 и до конца встречи могло произойти все, что угодно. Лучшим бомбардиром той сборной стал как раз Ан Джон Хван, который выбил Италию из турнира. Интересно, что на тот момент кореец играл в итальянском чемпионате за "Перуджу". Но не долго! На следующий день с футболистом расторгли контракт, а президент итальянской команды заявил, что он не собирается платить зарплату игроку, "который разрушил итальянский футбол". Матч за третье место против сборной Турции получился результативным, однако уже в первом тайме подопечные Гуса Хиддинка горели 1:3 и до финального свистка смогли отыграть лишь один гол.

Следующий раз Корея вышла из группы только в 2010 году. Были шансы и в 2006 в Германии, но после победы 2:1 над Того и ничьей с Францией (1:1), парни Дика Адвоката проиграли 2:0 Швейцарии и остались на третьем месте. В ЮАР "азиатские тигры" показали такой же результат, как и четырьмя годами ранее, набрав 4 очка в группе. Однако, в этот раз этого оказалось достаточно. Корея обогнала Грецию и Нигерию, пропустив вперед только Аргентину. В 1/8 "дьяволы" в упорном матче проиграли сборной Уругвая (2:1), которая впоследствии сыграет легендарный матч со сборной Ганы и станет четвертой на турнире. А вот в Бразилии Корея провалилась. "Тигры" под руководством Хон Мюн-Бо проиграли Алжиру (2:4) и Бельгии (0:1) и лишь благодаря невероятному ляпу Акинфеева забрали 1 очко в матче с Россией (1:0).

Отбор на Чемпионат Мира 2018

В отборе на грядущий Чемпионат Мира Корея преодолела 2 групповых этапа. Первый из них был легкой прогулкой для "азиатских тигров". В квинтете вместе Ливаном, Кувейтом, Мьянмой и Лаосом Корея смогла забить 27 голов в 8 выигранных матчах, при этом ни разу не пропустив. Следующий раунд был уже несколько сложнее. Из 10 матче "красные дьяволы" выиграли только 4. Особенно команду штормило в конце квалификации, когда последовали проигрыши аутсайдерам – Катару и Китаю.

Но минимальные победы в первых пяти турах над прямыми конкурентами – Узбекистаном и Сирией – позволили "тиграм" занять второе место в группе, пропустив вперед Иран, который, в отличии от Кореи, не проигрывал. Глядя на финальную таблицу, можно утверждать, что решающим для "Воинов Тэджу" стал матч 7 тура против Сирии, в котором Корея отпраздновала минимальную победу благодаря единственному голу Хон Чжин-Хо. В итоге "тигры" закончили отбор с 15 очками в активе, опередив Сирию и Узбекистан всего на 2 балла.

Расширенная заявка на Чемпионат мира 2018:

Вратари: Ким Сын Гю ("Виссел Кобе", Япония), Ким Чжин Хен ("Сересо Осака", Япония), Чо Хюн У ("Тэгу", Южная Корея).

Защитники: Ким Ен Гвон ("Гуанчжоу Эвергранд", Китай), Чан Хен Су ("Токио", Япония), Чон Сын Хен ("Саган Тосу", Япония), Юн ен Сон ("Соннам", Япония), Квон Кен Вон ("Тяньцзинь Цюаньцзянь", Китай), О Бан Сук ("Чеджу Юнайтед", Южная Корея), Ким Джин Су ("Чонбук", Южная Корея), Ким Мин У ("Санджу Санму", Южная Корея), Пак Чу Хо ("Ульсан Хендэ", Южная Корея), Хон Чул ("Санджу Санму", Южная Корея), Ко Е Хан ("Сеул", Южная Корея), Ли Ен ("Чонбук", Южная Корея)

Полузащитники: Ки Сон Ён ("Суонси Сити", Англия), Чон У Ен ("Виссел Кобе", Япония), Квон Чхан Хун ("Дижон", Франция), Чу Се Джон ("Асан Мугунхуа", Южная Корея), Ку Джа Чхоль ("Аугсбург", Германия), Ли Джэ Сон ("Чонбук", Южная Корея), Ли Сын У ("Верона", Италия), Мун Сон Мин ("Инчхон Юнайтед", Южная Корея), Ли Чун Юн ("Кристал Пэлас", Англия).

Нападающие: Ким Син Ук ("Чонбук", Южная Корея), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм", Англия), Хван Хи Чхан ("РБ Зальбург", Австрия), Ли Гын Хо ("Канвон", Южная Корея).

Оптимальный состав:

Ким Сын Гю – Ли Ен, Квон Кен Вон, О Бан Сук, Ким Джин Су – Ли Чун Юн, Ки Сон Ен, Квон Чхан Хун, Ку Джа Чхоль – Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан.

Ключевой игрок

Сегодня этого полузащитника сборной Кореи знают все любители АПЛ. Сон Хын Мин, выступающий за английский "Тоттенхэм", является главной надеждой не только команды, но и нации. В финальном раунде отбора полузащитник забил всего 1 гол, однако был ключевым игроком для "Воинов Тэджу". К слову, за сборную Сон Хын Мин дебютировал еще в 2010 году и в свои 25 лет успел сыграть в составе "дьяволов" 64 матча.

Кореец выдал очень добротный сезон в "Тоттенхэме". В 37 матчах АПЛ Сон забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. Кроме того, четыре раза отличился в Лиге Чемпионов. Именно поэтому игрок очень отличается от своих партнеров в контексте цены на трансферном рынке. Портал Transfermarkt оценивает Сона в 45 млн евро, что делает его дороже всех остальных игроков вместе взятых. Конечно, цифры не играют в футбол, однако сам факт говорит о многом. Ожидается, что на Чемпионате Мира большая часть передач будет проходить именно через Сон Хын Мина в надежде, что тот либо забьет сам, либо отдаст пас на еще одного молодого таланта Хван Хи Чхана.

Тренер

Имя 47-летнего Син Тхе Йонга знакомо далеко не каждому футбольному фанату. Корейский специалист был назначен на пост главного тренера сборной в июле 2017 года после увольнения немца Ули Штилике. Под его руководством команда сыграла 16 матчей, в которых были добыты 5 побед. Такой результат нельзя назвать огромной проблемой, ведь горькую таблетку поражений, коих было 5, Корея глотала лишь в товарищеских матчах.

Син Тхе Йонг пришел в сборную еще в 2013 и на протяжении пяти лет занимал самые различные должности: представитель команды, помощник главного тренера, временный тренер, тренер молодежных команд "U-20" и "U-23" и вот теперь он стал главным тренером. Но все же главным достижением в карьере Йонга стал трофей Лиги чемпионов АФК, добытый с корейским "Соннамом" в 2010 году.

Перспективы на Чемпионате Мира

В России "Воинам Тэджу" предстоит сыграть со сборной Германии – действующими чемпионами мира, а также командами Мексики и Швеции. Если смотреть на имена, то Корея выглядит явным аутсайдером в этом квартете, так что выход из группы снится "дьяволам" в самых наивных снах. Единственным козырем корейской сборной может стать физическая готовность. "Азиатским тиграм" часто не хватает техники, однако перебегать они могут кого-угодно. Но все же этого недостаточно, чтобы зацепить очки с атакующей Мексикой и мощной Швецией. Тем более, что Корея ощущает большие проблемы в защите. В последних товарищеских матчах сборная не пропускала только от Гондураса, Латвии и Молдовы, а в 10 матчах отбора на Чемпионат Мира мяч побывал в воротах корейцев 10 раз, что является вторым худшим показателем в группе. Иными словами, шансы на выход из квартета у Кореи ничтожно малы. Однако, чудеса еще никто не отменял.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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