В "Нанте" приняли важное решение о погибшем Сале
"Нант" вывел из обращения девятый номер, под который за клуб выступал погибший аргентинский нападающий Эмилиано Сала, сообщает официальный твиттер клуба.
28-летний Сала выступал за французский клуб с 2015 по 2019 годы, провел 133 матча и забил 48 голов.
В январе он перешел в "Кардифф Сити" за 17 миллионов евро. 21 января форвард вылетел в Кардифф на легком одномоторном самолете. Во время полета связь с ним прервалась. 7 февраля спасатели подняли с морского дна тела, которое оказалось принадлежащим Сале.
Не пропустите: Французские клубы проведут акцию в память погибшего Салы. | http://soccernews.ru
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