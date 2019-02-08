В "Нанте" приняли важное решение о погибшем Сале

Теги нанткардифф ситиэмилиано сала

В "Нанте" приняли важное решение о погибшем Сале

"Нант" вывел из обращения девятый номер, под который за клуб выступал погибший аргентинский нападающий Эмилиано Сала, сообщает официальный твиттер клуба.

28-летний Сала выступал за французский клуб с 2015 по 2019 годы, провел 133 матча и забил 48 голов.

В январе он перешел в "Кардифф Сити" за 17 миллионов евро. 21 января форвард вылетел в Кардифф на легком одномоторном самолете. Во время полета связь с ним прервалась. 7 февраля спасатели подняли с морского дна тела, которое оказалось принадлежащим Сале.

Не пропустите: Французские клубы проведут акцию в память погибшего Салы. | http://soccernews.ru

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