В "Нанте" выявлено пять случаев заражения коронавирусом

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В "Нанте" выявлено пять случаев заражения коронавирусом

Пять игроков "Нанта" заразились коронавирусом, сообщает 20 Minutes.

По данным источника, имена игроков, сдавших положительный тест на Covid-19, не раскрываются.

Напомним, чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Победителем был признан ПСЖ. На данный момент французские команды готовятся к возобновлению сезона.

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