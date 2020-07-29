В "Нанте" выявлено пять случаев заражения коронавирусом
Пять игроков "Нанта" заразились коронавирусом, сообщает 20 Minutes.
По данным источника, имена игроков, сдавших положительный тест на Covid-19, не раскрываются.
Напомним, чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Победителем был признан ПСЖ. На данный момент французские команды готовятся к возобновлению сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13