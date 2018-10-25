В "Наполи" оценили вероятность возвращения Кавани

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В "Наполи" оценили вероятность возвращения Кавани

Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис не исключил вероятности возвращения в команду уругвайского нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани.

"Кавани является классным игроком. Когда он играл за нас, то забивал больше 30 голов за сезон. Его возвращение в "Наполи" зависит только от него. Но для этого ему придется пойти на снижение зарплаты, так как я не катарский шейх. Если он согласится, то думаю, мы сможем договориться с ПСЖ", - приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, что 31-летний Кавани перешел в ПСЖ из "Наполи" за 64 миллиона евро. В этом сезоне он провел за парижский клуб 9 матчей и забил 6 голов. 

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