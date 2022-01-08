В "Наполи" отреагировали на слухи об интересе к Дивееву

Теги наполицска москваигорь дивеев

В "Наполи" отреагировали на слухи об интересе к Дивееву

Фото инстаграм Игоря Дивеева

Информация о желании "Наполи" усилиться центральным защитником ЦСКА Игорем Дивеевым не подтвердилась.

"Интереса к Дивееву у нас нет", - сказал представитель неаполитанского клуба в комментарии для "СЭ".

В текущем сезоне Дивеев сыграл за ЦСКА 16 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Не пропустите: Стала известна зарплата Медины в ЦСКА. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мората расстроен из-за сорвавшегося перехода в "Барселону"

Мората расстроен из-за сорвавшегося перехода в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов