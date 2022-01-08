В "Наполи" отреагировали на слухи об интересе к Дивееву

Фото инстаграм Игоря Дивеева

Информация о желании "Наполи" усилиться центральным защитником ЦСКА Игорем Дивеевым не подтвердилась.

"Интереса к Дивееву у нас нет", - сказал представитель неаполитанского клуба в комментарии для "СЭ".

В текущем сезоне Дивеев сыграл за ЦСКА 16 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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