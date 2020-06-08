В "Наполи" отреагировали на слухи об интересе к Азмуну

Спортивный директор "Наполи" Кристиано Джунтоли дал комментарии по поводу возможного перехода в клуб форварда "Зенита" Сердара Азмуна.

"Азмун очень хорош. То же самое касается Йовича, Осимхена и Эвертона. Их будет сложно привезти в Неаполь. Мы должны спокойно делать правильные шаги", - приводит слова Джунтоли Area Napoli.

В составе "Зенита" Азмун забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 45 матчах. Его рыночная стоимость - 14,5 миллионов евро.

Помимо "Наполи" на иранца претендуют "Милан" и "Арсенал".

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