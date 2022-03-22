В "Наполи" отреагировали на слухи об интересе к Хвиче
Фото твиттер "Рубина"
Пресс-атташе "Наполи" Гвидо Балдари опроверг информацию о возможном подписании полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии.
Ранее сообщалось, что 21-летний футболист может стать заменой для Лоренцо Инсинье, который решил продолжить карьеру в МЛС.
"Данная информация не соответствует действительности", - сказал Балдари.
В текущем сезоне Хвича сыграл за "Рубин" 22 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
Есть вероятность, что грузин не вернётся из расположения национальной сборной, поскольку его семья получает угрозы из-за выступлений игрока в РПЛ.
Не пропустите: В "Рубине" отреагировали на информацию о возможном уходе Хвичи. | http://soccernews.ru
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