В "Наполи" отреагировали на слухи об интересе к Хвиче

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В "Наполи" отреагировали на слухи об интересе к Хвиче

Фото твиттер "Рубина"

Пресс-атташе "Наполи" Гвидо Балдари опроверг информацию о возможном подписании полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии.

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист может стать заменой для Лоренцо Инсинье, который решил продолжить карьеру в МЛС.

"Данная информация не соответствует действительности", - сказал Балдари.

В текущем сезоне Хвича сыграл за "Рубин" 22 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Есть вероятность, что грузин не вернётся из расположения национальной сборной, поскольку его семья получает угрозы из-за выступлений игрока в РПЛ.

Не пропустите: В "Рубине" отреагировали на информацию о возможном уходе Хвичи. | http://soccernews.ru
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