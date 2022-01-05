В "Наполи" произошла вспышка коронавируса
Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен
Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти и два игрока команды заразились коронавирусом, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Положительные тесты на COVID-19 выявлены у защитника Мариу Руя и голкипера Валерио Боффелли. Также заразились один из тренеров и экипировщик. Все они отправились на самоизоляцию.
Скорее всего, Руй и Спаллетти вынуждены будут пропустить матч 20-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (6 января).
"Наполи", набрав в 19 турах 39 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17