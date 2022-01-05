В "Наполи" произошла вспышка коронавируса

Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти и два игрока команды заразились коронавирусом, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Положительные тесты на COVID-19 выявлены у защитника Мариу Руя и голкипера Валерио Боффелли. Также заразились один из тренеров и экипировщик. Все они отправились на самоизоляцию.

Скорее всего, Руй и Спаллетти вынуждены будут пропустить матч 20-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (6 января).

"Наполи", набрав в 19 турах 39 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

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