В "Наполи" раскритиковали перенос матча "Ювентус" - "Интер" на май

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В "Наполи" раскритиковали перенос матча "Ювентус" - "Интер" на май
Пресс-атташе "Наполи" Никола Ломбардо заявил, что неаполитанский клуб недоволен решением Серии А о переносе матча 26-го тура чемпионата Италии с 1 марта на 13 мая. По его словам, матч можно было перенести на 4 марта. А полуфинальные матчи Кубка Италии, которые намечены на 4-5 марта, можно было бы перенести на май.

"Мы оказались в крайне сложной ситуацией, которая затронула всех - это коронавирус, поэтому мы уважаем решение руководства Серии А. Но футбол необходимо защищать. Мы считаем, что перенос матча "Ювентус" - "Интер" на среду был бы самым удачным решением для всех сторон. В этом случае полуфиналы Кубка Италии можно было бы провести в мае. Если все оставить как есть, то оба турнира пострадают", - приводит слова Ломбардо Radio Kiss Kiss.

Напомним, что в полуфиналах Кубка Италии сыграют "Ювентус" - "Милан" (первый матч - 1:1) и "Наполи" - "Интер" (первый матч - 1:0).

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