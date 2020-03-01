В "Наполи" раскритиковали перенос матча "Ювентус" - "Интер" на май
Пресс-атташе "Наполи" Никола Ломбардо заявил, что неаполитанский клуб недоволен решением Серии А о переносе матча 26-го тура чемпионата Италии с 1 марта на 13 мая. По его словам, матч можно было перенести на 4 марта. А полуфинальные матчи Кубка Италии, которые намечены на 4-5 марта, можно было бы перенести на май.
"Мы оказались в крайне сложной ситуацией, которая затронула всех - это коронавирус, поэтому мы уважаем решение руководства Серии А. Но футбол необходимо защищать. Мы считаем, что перенос матча "Ювентус" - "Интер" на среду был бы самым удачным решением для всех сторон. В этом случае полуфиналы Кубка Италии можно было бы провести в мае. Если все оставить как есть, то оба турнира пострадают", - приводит слова Ломбардо Radio Kiss Kiss.
Напомним, что в полуфиналах Кубка Италии сыграют "Ювентус" - "Милан" (первый матч - 1:1) и "Наполи" - "Интер" (первый матч - 1:0).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лацио
|26
|62
|2
|Ювентус
|25
|60
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|25
|42
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Удинезе
|25
|27
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Лечче
|25
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15