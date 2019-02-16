В "Наполи" у меня есть желание расти: Кулибали ярко высказался о своей команде

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали рассказал о том, как он себя чувствует в команде. Об этом сообщает Rai Sport.

По данным Calciomercato, руководство неаполитанцев планирует продлить контракт с футболистом с повышением зарплаты.

"Меня радует то, что многие клубы следят за мной. Я хочу показать на поле, что я в хорошей форме. В "Наполи" у меня есть желание расти и я хочу продолжать совершенствоваться", - сказал Кулибали.

Ранее сообщалось, что на 27 летнего сенегальца претендуют "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне футболист участвовал в 30 матчах, отметившись 2 результативными передачами.

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