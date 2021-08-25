В "Наполи" высказались о предложении "Зенита" по Инсинье

Фото: инстаграм Лоренцо Инсинье/Автор неизвестен

Спортивный директор "Наполи" Кристиано Джинтоли прокомментировал информацию о том, что петербургский "Зенит" предлагал клубу 30 миллионов евро за нападающего Лоренцо Инсинье, но футболист отказался переезжать в Россию.

"Зенит" предлагал 30 млн евро за Инсинье? Нет, это чушь и слухи. Реальность совсем другая. Мы не получали официального предложения от "Зенита", из России интереса не было", - приводит слова Джинтоли Sport24.

30-летний Инсинье является воспитанником "Наполи". Всего он провел за клуб 398 матчей во всех турнирах, забил 110 голов и отдал 85 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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