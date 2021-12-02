В "Навбахоре" сделали заявление в связи с угрозами в адрес Канчельскиса
Фото: инстаграм Андрея Канчельскиса/Автор неизвестен
Пресс-служба "Навбахора" выступила с заявлением по поводу угроз в адрес бывшего главного тренера команды Андрея Канчельскиса.
Ранее сообщалось, что ФИФА присудила "Навбахору" выплатить тренеру 1,6 миллиона долларов в связи с невыплатой зарплаты во время работы в Узбекистане. Несколько дней назад к Канчельскису в кафе подошли неизвестные, которые пригрозили ему расправой, если он не согласится на единоразовую выплату в размере 80 тысяч долларов.
"ПФК "Навбахор" сообщает, что на решение ФИФА, вынесенное в августе 2021 года, обязывающее клуб выплатить 1,6 млн. долларов США в качестве компенсации, подана апелляционная жалоба в Спортивный Арбитражный Суд (CAS) в Лозанне. Для защиты ПФК "Навбахор" были привлечены иностранные юристы и следует особо отметить, что клуб представил доказательства в CAS, позволяющие с высокой вероятностью оспорить решение ФИФА.
Также следует учитывать, что распространение информации про угрозы в интернет-изданиях и социальных сетях может быть вымышленной, провокационной и оскорбительной акцией против ПФК "Навбахор" с целью последующего использования данной информации в судебном разбирательстве в CAS.
Распространение данной информации в интернет-изданиях и социальных сетях может серьезно навредить репутации и имиджу ПФК "Навбахор" перед гражданами нашей страны, болельщиками и зарубежным футбольным сообществом.
Уважаемые болельщики, наш клуб ответственно подходит к разрешению любого инцидента привлекая юридическое сопровождение. Наш основной принцип — всегда разрешать все споры законным путем", - говорится в заявлении.
52-летний Канчельскис тренировал "Навбахор" с 2018 по 2020 годы. Тренер покинул свой пост из-за задолженностей по зарплате. Ранее он возглавлял "Торпедо-ЗИЛ", "Уфу", "Юрмала". В бытность футболистом он играл за такие известные клубы, как "Динамо" (Киев), "Шахтер", "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Фиорентину", "Рейнджерс", "Манчестер Сити", "Саутгемптон", "Сатурн" и "Крылья Советов".
Не пропустите: "Ливерпуль" интересуется воспитанником "Барселоны". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Месси не позвал Икарди с женой на вечеринку по случаю получения "Золотого мяча"
-
Фанаты "Спартака" готовы поддержать акцию протеста болельщиков ЦСКА
-
Роналду ждёт допрос в прокуратуре: подробности
-
Рангник хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" трёх игроков "РБ Лейпциг"
-
Бензема повторил личный рекорд результативности в "Реале"
Лента новостей
-
Президент "Фиорентины" высказался о возможном перехода Влаховича в "Ювентус"
-
Роналду нанял двух близнецов-копов для охраны в Манчестере
-
"Легия" теряет капитана перед решающем матчем со "Спартаком" в Лиге Европы
-
В "Навбахоре" сделали заявление в связи с угрозами в адрес Канчельскиса
-
Кутепов высказался о своей зарплате в "Спартаке"
-
1
Гвардиола назвал лучшего футболиста в АПЛ
-
"Милан" надолго теряет основного защитника
-
Серия А серьезно наказала Спаллетти за удаление в матче с "Сассуоло"
-
Эриксен тренируется индивидуально в своем бывшем клубе
-
3
Месси не позвал Икарди с женой на вечеринку по случаю получения "Золотого мяча"
-
"Ювентус" предложил Бернардески снизить зарплату
-
Лапорта рассказал о переговорах с Дембеле о новом контракте
-
Агент Селюк отреагировал на информацию о стажировке Яя Туре в "Тоттенхэме"
-
Ибрагимович: "Я страдал всю свою жизнь"
-
Клуб второго дивизиона Бельгии может пригласить Азара
-
"Ливерпуль" интересуется воспитанником "Барселоны"
-
"Спартак" высказался о решении фанатов команды покинуть стадион во время матча с "Ахматом"
-
Стало известно, когда Рангник приступит к своим обязанностям в "Манчестер Юнайтед"
-
1
Ибрагимович выпустит новую книгу о себе
-
Фанаты "Спартака" готовы поддержать акцию протеста болельщиков ЦСКА