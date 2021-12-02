В "Навбахоре" сделали заявление в связи с угрозами в адрес Канчельскиса

Фото: инстаграм Андрея Канчельскиса/Автор неизвестен

Пресс-служба "Навбахора" выступила с заявлением по поводу угроз в адрес бывшего главного тренера команды Андрея Канчельскиса.

Ранее сообщалось, что ФИФА присудила "Навбахору" выплатить тренеру 1,6 миллиона долларов в связи с невыплатой зарплаты во время работы в Узбекистане. Несколько дней назад к Канчельскису в кафе подошли неизвестные, которые пригрозили ему расправой, если он не согласится на единоразовую выплату в размере 80 тысяч долларов.

"ПФК "Навбахор" сообщает, что на решение ФИФА, вынесенное в августе 2021 года, обязывающее клуб выплатить 1,6 млн. долларов США в качестве компенсации, подана апелляционная жалоба в Спортивный Арбитражный Суд (CAS) в Лозанне. Для защиты ПФК "Навбахор" были привлечены иностранные юристы и следует особо отметить, что клуб представил доказательства в CAS, позволяющие с высокой вероятностью оспорить решение ФИФА.

Также следует учитывать, что распространение информации про угрозы в интернет-изданиях и социальных сетях может быть вымышленной, провокационной и оскорбительной акцией против ПФК "Навбахор" с целью последующего использования данной информации в судебном разбирательстве в CAS.

Распространение данной информации в интернет-изданиях и социальных сетях может серьезно навредить репутации и имиджу ПФК "Навбахор" перед гражданами нашей страны, болельщиками и зарубежным футбольным сообществом.

Уважаемые болельщики, наш клуб ответственно подходит к разрешению любого инцидента привлекая юридическое сопровождение. Наш основной принцип — всегда разрешать все споры законным путем", - говорится в заявлении.

52-летний Канчельскис тренировал "Навбахор" с 2018 по 2020 годы. Тренер покинул свой пост из-за задолженностей по зарплате. Ранее он возглавлял "Торпедо-ЗИЛ", "Уфу", "Юрмала". В бытность футболистом он играл за такие известные клубы, как "Динамо" (Киев), "Шахтер", "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Фиорентину", "Рейнджерс", "Манчестер Сити", "Саутгемптон", "Сатурн" и "Крылья Советов".

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