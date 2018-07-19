В Неаполе начали продавать туалетную бумагу с изображением Роналду

1 Теги ювентускриштиану роналду

В Неаполе начали продавать туалетную бумагу с изображением РоналдуВ Неаполе начали продавать туалетную бумагу с изображением нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Поклонники "Наполи" таким образом отреагировали отношение к недавнему трансферу 33-летнего португальца.

Напомним, Роналду стал игроком "Ювентуса" этим летом.

Напомним, Роналду хочет видеть в "Ювентусе" ведущего игрока "Атлетико". | soccernews.ru

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