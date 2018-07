В Неаполе начали продавать туалетную бумагу с изображением Роналду

В Неаполе начали продавать туалетную бумагу с изображением нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Поклонники "Наполи" таким образом отреагировали отношение к недавнему трансферу 33-летнего португальца.

Напомним, Роналду стал игроком "Ювентуса" этим летом.

Safe to say they're not big fans of Ronaldo in Naples pic.twitter.com/d7LgjpYj5Q