В Неаполе подтвердили, что стадион "Наполи" переименуют в честь Марадоны
Домашний стадион "Наполи" будет носить имя легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис в твиттере подтвердил планы по переименованию арены.
Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год и выиграл с командой 5 трофеев. В частности, он взял с неаполитанцами два чемпионства, которые до сих пор остаются единственными в истории клуба.
Культовый аргентинец умер в среду от остановки сердца. Ему было 60 лет. В связи со смертью чемпиона мира 1986 года в стране объявлен трёхдневный траур.
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