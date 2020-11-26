В Неаполе подтвердили, что стадион "Наполи" переименуют в честь Марадоны

Домашний стадион "Наполи" будет носить имя легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис в твиттере подтвердил планы по переименованию арены.

Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год и выиграл с командой 5 трофеев. В частности, он взял с неаполитанцами два чемпионства, которые до сих пор остаются единственными в истории клуба.

Культовый аргентинец умер в среду от остановки сердца. Ему было 60 лет. В связи со смертью чемпиона мира 1986 года в стране объявлен трёхдневный траур.

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