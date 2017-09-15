В непростом поединке на "Эмирейтс" "Арсенал" справляется с "Кельном"

Безусловно, самой громкой вывеской первого тура группового раунда Лиги Европы стало противостояние лондонского "Арсенала" и немецкого "Кельна" на стадионе "Эмирейтс". Так вышло, что организаторы вынуждены были перенести матч на час позже из-за беспорядков неподалеку от места событий, спровоцированными болельщиками "козлов", которые в огромном количестве приехали поддержать своих любимцев.

Непривычно было наблюдать за игрой "канониров" во втором по значимости евротурнире. Английский гранд впервые под началом Арсена Венгера не смог финишировать в топ-4 по итогам сезона во внутреннем первенстве и это стало серьезным ударом по команде. Тем не менее, уже при мсье Венгере "пушкари", придя из Лиги чемпионов, дошли до финала тогда еще Кубка УЕФА-2000, где уступили турецкому "Галатасараю". "Козлы" великолепно провели прошлый сезон, заняв очень высокое для себя пятое место, но сейчас у подопечных Петера Штегера дела обстоят совсем плохо – ноль очков и статус худшего коллектива Германии на сию минуту.

Французский наставник лондонцев прогнозируемо применял ротацию, в стартовом составе нашлось место даже юному воспитаннику академии Энзли Мэйтленд-Найлзу, но также вместе с тем в основе вышел и Алексис Санчес. Австрийский специалист решил максимально насытить среднюю зону, понимая, что выиграет поединок тот, кто будет лучше действовать в центре поля.

Со стартовым свистком арбитра могло показаться, что встреча проходить в Германии, потому как слышно было только поклонников "Кельна", которые даже умудрялись со страшной силой освистывать футболистов "Арсенала", когда те контролировали мяч. В дебюте первого тайма шокировать "Эмирейтс" удалось не только фанатам, но и футболистам. Уже на девятой минуте гости повели в счете. Оспина далеко выбежал из ворот на перехват, но вынес мяч прямо на Кордобу и тот, не растерявшись, с метров 40 запустил сферу за шиворот своему соотечественнику. В общем-то ничего интересного "канониры" в течении 45-ти минут не показали, немцы очень плотно оборонялись, не давая хозяевам себя вскрыть.

Начало второго тайма вышло ударным для лондонцев. Натиск хозяев тут же принес свои плоды, потому как вышедший на замену в перерыве Сеад Колашинац мощнейшим ударом слета расстрелял Тимо Хорна. На некоторое время "козлам" удалось немного выровнять игру, но сложившаяся ситуация, в первую очередь, не устраивала Алексиса Санчеса. На 67-й минуте чилиец наглядно продемонстрировал то, за что его так ценит Арсен Венгер. Сместившись с фланга в центр, и попутно обыграв нескольких оппонентов, Санчес красивым обводящим ударом послал мяч в мертвую зону для вратаря. А за десять минут до конца поединка окончательную точку поставил Эктор Бельерин, своевременно сыграв на добивании.

Итак, "Арсенал", вопреки сумасшедшей поддержки немецкой команды, все же вырывает три очка в первом матче группового этапа Лиги Европы.

"Арсенал" – "Кельн" – 3:1

Голы: Кордоба, 9 – 0:1, Колашинац, 49 – 1:1, Санчес, 67 – 2:1, Бельерин, 82 – 3:1

"Арсенал": Оспина, Холдинг (Колашинац, 46), Мертезакер, Монреаль, Бельерин, Мэйтленд-Найлз, Эльнени, Ивоби (Уилшер, 68), Уолкотт (Нелсон, 83), Жиру, Санчес

"Кельн": Хорн, Клюнтер (Осако, 76), Мере, Хайнц, Рауш, Леманн, Цоллер (Риссе, 64), Хёгер, Хектор (Йойич, 35), Биттенкурт, Кордоба

Богдан Архипенко

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